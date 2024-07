La rosa della vendetta, quando finisce la prima stagione

Venerdì 12 luglio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara).

La rosa della vendetta, le anticipazioni dell'ultima puntata

Cresce l'attesa per scoprire se Deva riuscirà a liberarsi dagli uomini di Zafer che la tengono in ostaggio, mentre Gulcemal continua a cercarla disperatamente. Armagan, nel frattempo, continua a scavare nel passato della madre ed è sempre più convinto che Zafer e Gulcemal siano in qualche modo legati da tanto tempo.

Armagan in una scena de La Rosa della Vendetta

Quando però sembra essere a un passo dalla verità, la donna decide di allontanarlo dal Paese affinché possa essere al sicuro. Una decisione che delude profondamente il ragazzo e che lo spinge a stravolgere i piani della madre. Per conoscere tutti i dettagli sui protagonisti de La rosa della vendetta, l'appuntamento con il finale della prima stagione è per venerdì 12 luglio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

