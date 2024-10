Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda domenica 27 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di domenica 27 ottobre di La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Gulcemal spiega a Deva e a Mert che d'ora in avanti, come punizione, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi.

Gulendam scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito e gli dice che non lo perdonerà mai, dopodiché progetta con Mert di scappare lontano, visto che la situazione, per l'uomo, si è fatta pericolosa e insostenibile.

Deva, sconvolta dalla crudeltà senza fine di Gulcemal, cerca di farlo tornare in sé, spiegandogli anche che ormai non prova più niente per Mert, ma nulla sembra far breccia del cuore del marito. L'uomo bandisce dalla sua tavola anche Vefa e Gara, che considera traditori.

Sotto minaccia di Gulcemal, Deva finge di essere felice e respinge in malo modo Armagan e Ipek, che cercavano di portarla via da quella casa degli orrori. Devastata e ormai sola al mondo, la ragazza respinge anche Gara, che però è convinta che tutto si aggiusterà.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

