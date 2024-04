Dopo un'emozionante prima puntata, mercoledì 17 aprile in prima serata su Italia 1 va in onda la seconda puntata del la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

C ondotta da Enrico Papi con Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo nel ruolo di giudici.

La Pupa e il Secchione 2024, anticipazioni seconda puntata

La gara comincia a entrare nel vivo. Dopo la formazione delle coppie, le pupe e i secchioni vivono i loro primi attriti e intensi momenti di sconforto nella villa.

I secchioni verranno messi alla prova con diverse sfide: dalla prova fisica alla ceretta fino alla loro conoscenza dell'intimo femminile.

Tra feste, balli e tuffi in piscina, le pupe dovranno affrontare il temuto e iconico Zucca Quiz.

La pupa e il Secchione 2024, quando va in onda

Chi sarà la prossima coppia eliminata da La Pupa e il Secchione 2024?

Per scoprirlo non perdetevi, la seconda puntata in onda mercoledì 17 aprile su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

