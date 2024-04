La Pupa e il Secchione, cos'è successo il 17 aprile? Seconda puntata in streaming

Guarda in streaming su Mediaset Infinity la seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2024

Mercoledì 17 aprile in prima serata su Italia 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del reality comedy La Pupa e il Secchione, condotta da Enrico Papi con Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo tra i giudici. La seconda puntata è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Le Pupe e i Secchioni tornano in Villa e tra Pino e Rifugiato nasce un acceso confronto. Pestarino e Annalisa si godono una romantica e divertente cena mentre Virginia e Pino continuano a confrontarsi dopo la gara.

Arriva poi il momento della prova di lingerie dei Secchioni: devono indovinare più accessori possibili della loro Pupa. Dopo la prova, i concorrenti si godono una giornata di relax tra giochi in giardino e festa in piscina.

Enrico Papi conduce la seconda puntata de La Pupa e il Secchione

Dopo aver scoperto la classifica della prova Vesti la Pupa, anche le Pupe iniziano a studiare la grammatica per le prossime prove. Nel frattempo, i Secchioni continuano a mettere alla prova il loro fisico con la seconda prova fitness.

Dopo il temuto zucca quiz, le Coppie formate da Noemi e Savelli e Aurora e Rifugiato sono le protagoniste della prova del muro.

Pupe e Secchioni sono chiamati poi a fare la loro nomination per scegliere la coppia a rischio eliminazione. Noemi e Savelli vs Annalisa e Pestarino mettono alla prova la loro affinità nel gioco finale che ha decretato la prima coppia eliminata.

Per scoprirlo, guarda la prima puntata intera in streaming nel video qui sopra.

