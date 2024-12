La promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 dicembre

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 9 al 15 dicembre

Una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 9 dicembre a domenica 15 dicembre de La promessa?

La promessa, le trame dal 2 all'8 dicembre

Lorenzo si dimostra un alleato ambiguo, offrendo le armi a Cavendish in cambio di maggiori compensi, ma rifiuta ogni coinvolgimento nei piani di eliminazione di Pelayo. Intanto, il ritorno delle questioni legate alle marmellate e salse alimenta le tensioni tra Catalina e Cruz, mentre Alonso tenta di mantenere l’equilibrio, già scosso dal dolore per i ricordi di Dolores.

Manuel, esasperato dalle richieste di Jimena e consapevole delle sue bugie, decreta la fine del loro matrimonio, rifiutando il compromesso di una vita separata ma di facciata. Jimena, disperata, cerca l’appoggio dei suoceri, ma neppure loro riescono a proporre una soluzione convincente.

Nel frattempo, Salvador insiste per celebrare una finta cerimonia con Maria, ma trova opposizione sia tra i domestici che dalla stessa Maria, che mette fine ai suoi piani. La tensione tra Maria e Vera sembra stemperarsi, con un tentativo di chiarimento, mentre Salvador viene convinto a ricandidarsi come primo valletto in vista delle nozze.

L’omicidio di Jerónimo, probabilmente causato da un tentativo di rapina, sconvolge tutti. Jana e Alonso hanno un confronto sulle ferite del passato, anche se il marchese ignora di parlare con la figlia della donna che un tempo amava. Jana e Curro, inoltre, continuano a cercare risposte sulla morte della madre e sui legami segreti con il barone.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE