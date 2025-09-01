La Promessa, le trame della settimana dall'8 al 14 settembre

Ana Garcés (Jana) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'8 al 14 settembre

Julia impedisce a Jose Juan di sparare a Martina e lo racconta a Curro, che decide che la situazione deve finire, mentre Jana torna a palazzo, affronta la marchesa e dichiara di non voler più abbassare la testa.

Catalina confessa di aspettare un figlio ma rivela ad Alonso che Pelayo non è il padre, senza però rivelare la vera identità.

Jana ha un duro confronto con Cruz, affermando che continuerà a frequentare i suoi amici della servitù, e Manuel si schiera dalla sua parte, mentre Curro e Julia cacciano Jose Juan dalla Promessa.

Julia parte e Martina decide di seguirla a Cordoba, mentre Catalina ribadisce che crescerà da sola il bambino e le sorelle le promettono sostegno reciproco.

L’arrivo inatteso di Leocadia sorprende tutti: Cruz, Alonso e Lorenzo restano spiazzati e la donna dichiara di conoscere bene Lorenzo, mentre Petra continua a minacciare Ricardo affinché riveli la verità sul passato di Santos.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE