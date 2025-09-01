Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
SOAP
01 settembre 2025

La Promessa, le trame della settimana dall'8 al 14 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'8 al 14 settembre

Ana Garcés (Jana) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa
Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'8 al 14 settembre

Julia impedisce a Jose Juan di sparare a Martina e lo racconta a Curro, che decide che la situazione deve finire, mentre Jana torna a palazzo, affronta la marchesa e dichiara di non voler più abbassare la testa.

Catalina confessa di aspettare un figlio ma rivela ad Alonso che Pelayo non è il padre, senza però rivelare la vera identità.

Jana ha un duro confronto con Cruz, affermando che continuerà a frequentare i suoi amici della servitù, e Manuel si schiera dalla sua parte, mentre Curro e Julia cacciano Jose Juan dalla Promessa.

Julia parte e Martina decide di seguirla a Cordoba, mentre Catalina ribadisce che crescerà da sola il bambino e le sorelle le promettono sostegno reciproco.

L’arrivo inatteso di Leocadia sorprende tutti: Cruz, Alonso e Lorenzo restano spiazzati e la donna dichiara di conoscere bene Lorenzo, mentre Petra continua a minacciare Ricardo affinché riveli la verità sul passato di Santos.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

