La Promessa, le trame della settimana dall'8 al 14 dicembre

Lorenzo e Jana in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 dicembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'8 al 14 dicembre

Curro affronta il capitano, opponendosi con forza al matrimonio combinato organizzato da quest'ultimo con una delle figlie dei duchi de Castroviejo, importantissima famiglia spagnola.

Maria e Samuel portano il vaso al conte de Monteverde, ma questo non crede a ciò che i due gli raccontano e, credendoli dei ladri e fingendo di chiamare Catalina, chiama la Guardia Civile.

Jana rivela a Cruz la sua vera identità, accusandola di aver ucciso sua madre e Tomas. Cruz le dice che è opera di Leocadia.

Ricardo e Ana si baciano ma, subito dopo, Ricardo le dice che è stato un errore e che con lei vuole avere solo dei rapporti di amicizia. Ana illude il figlio di un ritorno di fiamma con Ricardo, tuttavia teme la presenza di Pia. Santos ne è convinto, malgrado il padre lo neghi.

Cruz rifiuta la vendita del palazzo di Cadiz e Alonso rivela che Catalina gli ha ceduto la titolarità di quello di Madrid, ma non intende venderlo in quanto simbolo dinastico.

Curro ritiene che sia giunto il momento di scoprire le carte e compie il passo decisivo che cambierà per sempre la sua vita: confessa ad Alonso le sue vere origini.

La strenua difesa che Santos fa di Ana suscita la gelosia di Petra, che lo mette di fronte al fatto che Ana non è la buona madre che lui crede. Santos affronta Petra e ne parla con Ana.

Cruz propone a Lorenzo di rinunciare all'idea di far sposare Curro e Jana continua a voler scoprire la verità sull'assassino di sua madre, ma né Cruz né Leocadia glielo rendono facile.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE