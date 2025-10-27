La Promessa, le trame della settimana dal 3 al 9 novembre

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 3 a domenica 9 novembre de La Promessa?
Ricardo non crede al pentimento di Ana, ma la donna gli confida che lasciò la casa per non far soffrire Santos, temendo che il marito pensasse avesse preferito il figlio che portava in grembo a lui. Intanto Jana, mentre esplora la stanza segreta, fa cadere la lampada nel momento in cui sente la voce di Cruz oltre la porta.
A palazzo Luján, Alonso pretende da Rómulo la lista della servitù per iniziare i licenziamenti, ma l’uomo si rifiuta e, pur di salvare i lavoratori, gli offre i suoi risparmi in prestito. Incapace di convincere i figli e Martina a vendere parte dei terreni, Alonso decide di disfarsi degli oggetti di valore della tenuta.
Cruz, in preda alla frustrazione per la crisi economica, suggerisce al marito di ingannare Martina per costringerla a vendere la sua parte di proprietà.
Cruz convince Martina che, in quanto detentrice della minoranza delle quote, non può opporsi alla vendita. La ragazza, pur riluttante, firma l’accordo.
Nel frattempo, Curro si reca da Ramona: vuole riportarla a Luján per testimoniare che gli oggetti ritrovati nella camera segreta appartenevano a Lola.
Ángela, venuta a sapere che è arrivato un telegramma per Cruz, sospetta che provenga da Lorenzo e, mossasi di nascosto nella camera della marchesa, riesce a trovarlo.
Ana e Ricardo, dopo lunghe esitazioni, decidono di raccontare a Santos una mezza verità sul loro passato, dividendosi le colpe reciproche.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.