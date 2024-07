Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 29 luglio al 4 agosto: la festa in maschera, Manuel e Jana sempre più vicini

Ramona sorprende Curro a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre. Gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. La festa in maschera continua e Maria Fernandez è diventata la vera regina del ballo senza che nessuno sospetti la sua vera identità e, quindi, che sia una domestica. Protetti anche dai costumi e dalle maschere, Manuel e Jana danno sfogo alla loro passione, proprio come Catalina e Pelayo. Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta e si godono finalmente il loro momento. Cruz è furiosa per il comportamento di suo figlio e lo diventa ancora di più quando scopre che è stata sua cognata Margarita a spingere Manuel ad allontanarsi dalla Promessa. Alonso loda Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla Promessa. Mercedes arriva a La Promessa per difendere la figlia, Cruz finge di cadere dalle nuvole, per salvare le apparenze. Catalina consegna a Simona e a Lope la loro paga per la produzione della marmellata, poiché Pelayo ha insistito affinché saldasse il debito, anticipando il denaro di tasca propria. Jimena è furiosa con Manuel perché dopo il ballo in maschera è sparito e al suo rientro non ha dormito nella loro camera. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE