La Promessa, le trame della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 27 aprile al 3 maggio

Dopo aver verificato che la custodia del braccialetto contenesse cianuro, Curro, Pía e Lope pianificano come tornare alla gioielleria per indagare ulteriormente.

Tra Angela e Leocadia è guerra aperta: la ragazza, accampatasi nei giardini de la Promessa, intende resistere e la madre non vuole cedere. Lisandro annuncia la lieta novella della lettera del re in cui si conferisce il titolo di conti de Campos y Lujan a Adriano e Catalina.

Leocadia minaccia Curro dicendogli che lo licenzierà se aiuterà Ángela, che insiste a vivere all'aperto. Martina, nonostante il divieto, visita la fanciulla e conferma le sue fragili condizioni di salute.

Rómulo, deciso a lasciare La Promessa, lo riferisce a Catalina e le chiede aiuto per comunicarlo ad Alonso.

Lorenzo visita Angela e chiede a Leocadia di riammettere la figlia a palazzo, ma lei si rifiuta.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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