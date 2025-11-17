La Promessa, le trame della settimana dal 24 al 30 novembre

Una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 24 a domenica 30 novembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 24 al 30 novembre

Jana intuisce che il barone de Linaja usava la stanza segreta e ne parla a Pia. Cruz intima ad Angela di non immischiarsi con Martina. Angela insiste per conoscere il nome di suo padre, ma Leocadia minaccia di allontanarla dalla Promessa.

Maria scopre su un giornale la foto del padre di Samuel, in realtà suo padre e un Duca molto ricco e potente. Samuel dichiara a Maria di amarla. Don Romulo fuga ogni dubbio di Pia che teme per il ricongiungimento tra Ricardo e sua moglie Ana.



Santos ricatta Pia di svelare i dettagli della morte del Barone de Linaja se non si allontanerà dal padre, in modo che possa riconciliarsi con Ana, e Pia smentisce di sapere qualcosa.

Jacobo convince Martina a vendere la sua parte di terre, e lei ne parla con Catalina, che non sente di avere le forze per portare avanti il suo progetto. Jana confessa a Ramona di aver detto a Leocadia del rapimento degli incappucciati.



Jana continua a fare i conti con i fantasmi del passato, ma un raggio di speranza irrompe nella sua vita: a Manuel è stato offerto un lavoro lontano da la Promessa. I membri della servitù rischiano di restare senza occupazione.



Jana dice a Curro di aver parlato con Leocadia del loro passato e di averle dato a intendere che Curro fosse il figlio di Dolores. Angela chiede a Martina di parlare con Curro a proposito del matrimonio che Cruz e Lorenzo gli stanno organizzando alle sue spalle ma questa tarda a farlo.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

