La Promessa, le trame della settimana dal 23 al 29 marzo

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 23 a domenica 29 marzo de La Promessa?
Lisandro, duca de Carvajal y Cifuentes, continua a comportarsi in modo spregevole con tutta la famiglia, soprattutto con Curro.
Nel frattempo, Eugenia si stabilisce nella camera di Lorenzo e Leocadia avverte il capitano che entrambi dovranno mantenere il controllo finché il duca è a palazzo.
Romulo, incoraggiato da Catalina, trova il coraggio di chiedere scusa a Pia, che accetta con emozione le sue parole.
Intanto, Lope e Curro tornano alla gioielleria e vivono un momento inaspettato: l'incontro con Esmeralda, che riconosce subito Curro, lasciando presagire la rivelazione di un segreto del passato.
Tono chiede a Manuel di telefonare al sergente che si sta occupando del suo caso.
Maria Fernandez non riesce a credere alla bontà di Donna Petra.
Nel frattempo, Eugenia scompare senza lasciare traccia. La servitù la cerca ovunque.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.