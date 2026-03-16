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SOAP16 marzo 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 23 al 29 marzo

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 23 al 29 marzo
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Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 23 a domenica 29 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 23 al 29 marzo

Lisandro, duca de Carvajal y Cifuentes, continua a comportarsi in modo spregevole con tutta la famiglia, soprattutto con Curro.

Nel frattempo, Eugenia si stabilisce nella camera di Lorenzo e Leocadia avverte il capitano che entrambi dovranno mantenere il controllo finché il duca è a palazzo.

Romulo, incoraggiato da Catalina, trova il coraggio di chiedere scusa a Pia, che accetta con emozione le sue parole.

Intanto, Lope e Curro tornano alla gioielleria e vivono un momento inaspettato: l'incontro con Esmeralda, che riconosce subito Curro, lasciando presagire la rivelazione di un segreto del passato.

Tono chiede a Manuel di telefonare al sergente che si sta occupando del suo caso.

Maria Fernandez non riesce a credere alla bontà di Donna Petra.

Nel frattempo, Eugenia scompare senza lasciare traccia. La servitù la cerca ovunque.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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