Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 22 a domenica 28 luglio de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 22 al 28 luglio: il ritrovamento di Ramona e la morte del padre di Feliciano

Cruz mette all'angolo Pelayo e gli dice di onorare il loro accordo: deve riuscire a sposare Catalina e deve allontanarla dalla Promessa. Jana riferisce a Curro che Ramona è stata ritrovata nel bosco in una grotta. Abel insiste con Jana sullo stato mentale di Ramona ed è preoccupato. Feliciano avvisa Petra di non molestare Teresa, e la minaccia. Pelayo sorprende Catalina con una somma di denaro cospicua a suo dire frutto dell'ordine delle marmellate da parte di un noto hotel di Madrid. Mauro è sotto pressione per gli insegnamenti di Romulo. Alonso si congratula con la figlia e Pelayo per il risultato eccellente del loro commercio. Cruz e Jimena dichiarano comprensione a Manuel dopo una lavata di capo di Alonso che ha spiegato loro il suo diritto a volare. Ma i fatti le smentiranno. Pia parla con Romulo nel tentativo di capire perché sia diventato più esigente con Mauro. L'uomo le rivela di cominciare ad avere troppi acciacchi e vuole istruire Mauro, nel caso in cui dovesse essere sostituito come maggiordomo. Feliciano riceve da Funes la notizia della morte di suo padre. Manuel viola il divieto della guardia civile di volare, scatenando l'ira di Cruz, e Jimena. Quest'ultima lo raggiunge nell'hangar, ma viene sorpresa da un atteggiamento poco amichevole di Manuel nei suoi confronti, stanco del suo atteggiamento. Proseguono i preparativi per la festa in maschera e tutti i signori pensano a quale sarà il costume che indosseranno. Con l'avvicinarsi dell'evento, Mauro si ritrova sempre più messo sotto pressione da Romulo nella formazione come maggiordomo. Manuel è determinato a far tornare Jimena a casa dei genitori, e né Alonso né Cruz riescono a convincerlo a recedere dai suoi propositi. La lettera che riceve Simona è firmata da suo figlio Antonio, e non è stata scritta da Don Carlos, bensì dal suo vero figlio. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

