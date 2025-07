La promessa, le trame della settimana dal 21 al 27 luglio

Ana Garcés (Jana) e Arturo Sancho (Manuel Luján) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 21 a domenica 27 luglio de La Promessa?

La promessa, le trame dal 21 al 27 luglio

Donna Petra rivela a Teresa del corteggiamento tra Marcelo e Raquel, e Teresa finge rancore verso Marcelo per continuare a mentire sulla loro relazione.

Jose Juan pretende che Curro sposi Julia come risarcimento per la morte di Paco, ma Martina consiglia a Curro di non farlo se non lo desidera.

Curro rivela a Jana che Manuel ha lasciato l’aviazione per lei e Jana accetta di trasferirsi al piano nobile.

Petra e Martina si alleano contro il conte de Ayala, che cerca di strangolare Petra ma viene fermato da Martina.

Padre Samuel viene sorpreso da Maria a rubare un crocifisso, destando sospetti sul suo comportamento.

