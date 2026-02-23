La Promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 marzo

Angela Echaniz (Vera) ed Enrique Fortún (Lopez) in La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 2 a domenica 8 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 2 all'8 marzo

Mentre Lorenzo manifesta tutta la sua frustrazione per il ritorno della moglie, Eugenia affronta Leocadia, confessandole di sapere chi sia il padre di sua figlia, Angela.



Tono continua a non dare segni di vita e, mentre Manuel cerca di convincersi che il suo ritardo sia normale, Simona teme che il figlio ne abbia combinata un'altra delle sue.



Petra si ritrova ad assistere al bacio tra padre Samuel e Maria.



Di fronte alle velate minacce di Eugenia, Leocadia sembra allearsi con Lorenzo e accetta la sua proposta di parlare con Alonso sullo stato mentale della moglie.



Curro e Lope chiedono denaro a Vera e Angela per poter andare al casinò a incontrare Basilio.

