La Promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 febbraio

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 2 a domenica 8 febbraio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 2 all'8 febbraio

Manuel parla con Samuel perché vorrebbe aiutare Simona a ritrovare Tono e vorrebbe parlargli. Il prete gli dice che non lo aiuterà a farlo tornare, ma lo porta con sé al rifugio affinché gli parli. Tono, però, si rifiuta di dargli ascolto.

Adriano passa del tempo con Catalina e i gemelli e lei gli confessa che è lui il padre.

Vera dice a Teresa che sospetta che Ana abbia escogitato la scomparsa di Diego per poi prendersi il merito di averlo ritrovato. E, quando la donna viene a La Promessa per dare dei bavaglioli in regalo ai figli di Catalina, le cameriere la guardano con sospetto.

Pia cerca di sfuggire ai sospetti di Rufino ma, prima di andarsene, perde un fazzoletto con lo stemma de la Promessa e Rufino lo raccoglie. Questo getta Pia e Curro nella preoccupazione di essere scoperti. Il loro obiettivo ora è scoprire dove è reperibile il cianuro per risalire all'assassino di Jana.

Tutti sono felici del parto di Catalina, a parte Petra che denigra Santos e il regalo che sua madre ha fatto ai bambini. Adriano e Catalina si prendono cura dei bambini, ma Adriano è costretto a nascondersi dietro una tenda all'arrivo di Alonso.

Leocadia fa riportare tutti i quadri e gli oggetti di valore a la Promessa.

Martina decide di posticipare la data delle nozze con Jacobo il quale, su consiglio di Lorenzo, pretende di domarne il carattere.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

