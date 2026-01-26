Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 19 al 25 gennaio su Rete 4, Lorenzo continua a umiliare Curro nella speranza di metterlo in difficoltà e convincerlo a lasciare il palazzo per sempre.



Il ragazzo, però, è determinato a scoprire la verità sulla morte della sorella Jana e trova supporto in Pia. Presto, però, Curro dovrà fare i conti con una scomoda verità legata al dottor Gamarra, colui che aveva provato a curare la giovane nei suoi ultimi giorni di vita.



Nel frattempo, Catalina cerca di superare lo stupore dovuto alla visita alla Promessa di Adriano, mentre Martina porta avanti con ottimi risultati le trattative per tenere in ordine i conti della tenuta.



Mentre Manuel resta lontano da casa per riflettere sul suo futuro, Maria non riesce a reagire alla morte di Jana, al punto che dopo diversi rimproveri Petra giunge a una conclusione definitiva.



