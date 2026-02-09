La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 febbraio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 febbraio de La Promessa?
Le previsioni di Jacobo si avverano e Alonso scopre grazie a una telefonata il vero motivo del viaggio di Martina: non è andata a Cordoba, ma a trovare la zia Cruz in prigione.
Simona ha un altro scontro con suo figlio, che la accusa di immischiarsi nella sua vita e di non volere che lui lavori con Manuel.
Manuel rinfaccia ad Alonso di non essere stato trattato come Catalina quando gli disse che avrebbe sposato Jana.
Eugenia giunge alla Promessa e il suo arrivo sorprende tutta la famiglia, che decide di tenerle nascosti gli ultimi avvenimenti per non turbarla. Nessuno, però, sa che anche Eugenia nasconde un segreto.
Per non turbare la madre, Curro dovrà indossare temporaneamente i suoi abiti da giovane nobile e comportarsi come tale di fronte alla donna.
Alonso teme che Leocadia possa essere coinvolta in uno scandalo e, per il bene della sua ospite, vieta momentaneamente il matrimonio tra Catalina e Adriano.
Eugenia incontra Curro, felice per la sua guarigione, e gli racconta tutta la verità riguardo agli anni in sanatorio, in cui è stata rinchiusa da Lorenzo dopo anni di maltrattamenti. Curro le promette che non lascerà che accada di nuovo.
Manuel riferisce a Tono che il direttore della banca ha rifiutato di concedergli il credito necessario per avviare la loro attività.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.