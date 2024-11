La promessa, la telenovela spagnola premiata agli International Emmy Awards

Ana Garces interpreta Jana Exposito

La Promessa trionfa alla 52ª edizione degli International Emmy Awards, ricevendo il premio come miglior telenovela. È la prima volta che una produzione spagnola conquista questo riconoscimento nella categoria. La cerimonia, che celebra il successo delle produzioni televisive globali, si è tenuta a New York.

Ambientata nella Spagna del 1913, la serie racconta le vicende di Jana Expósito, una giovane determinata a scoprire la verità sul passato della sua famiglia. Fin dal debutto, avvenuto in Spagna a gennaio 2023, ha registrato ascolti record, confermandosi come un fenomeno di grande impatto sia in Spagna che all’estero. In Italia è arrivata a maggio del 2023 nel pomeriggio di Canale 5.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.30 su Rete 4 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile accedere anche a contenuti esclusivi legati alla serie.

