Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'8 al 14 febbraio su Rete 4, Don Gregorio è a piede libero e vanta diritti su Pia e il figlio. Alonso ha chiesto e ottenuto dalla Guardia Civile di vietare l'ingresso dell'uomo alla tenuta.

Martina è sempre ostile verso Ayala che considera un truffatore. Alonso ha un momento di tenerezza verso Maria Antonia che sembra assecondarlo.

Martina ha un duro scontro con il conte de Ayala e avverte sua madre che, se lo sposerà, la perderà come figlia.

Pia trova un flacone di cicuta nella camera dove dorme con Jana e capisce che Gragorio è stato lì. Romulo affida a Salvador il compito di organizzare le ricerche di Gregorio nella tenuta, senza far sapere nulla a Petra.

Gregorio si introduce di nascosto nella stanza di Pia e le chiede dove si trovi il bambino. Lei, per proteggerlo, mente dicendo che è morto poco dopo la nascita.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE