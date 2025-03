Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'8 al 14 marzo su Rete 4, tutti scoprono che Margherita ha trovato il barattolo di cicuta nella camera della figlia e Martina, nonostante ciò, assicura di essere innocente. Ayala non le crede e ritiene che le cose non possano rimanere così. Lope si sveglia e, quando va a scusarsi con Romulo, scopre qualcosa che lo lascia scioccato. Catalina torna alla Promessa per sostenere Martina e tentare di scoprire la verità, ma Cruz appare subito ostile con lei. Margarita e Cruz cercano di convincere Ayala a non denunciare Martina alla Guardia Civile ed entrambe lo minacciano. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

