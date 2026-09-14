Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 7 al 13 settembre su Rete 4, Lorenzo rientra a sorpresa a palazzo e viene a conoscenza della fuga romantica organizzata tra Angela e Curro.



Leocadia porta avanti il piano per far sposare in gran segreto Angela e Beltràn. A complicare la situazione, il duca de Carvajal y Cifuentes organizza la festa del suo anniversario di matrimonio nello stesso giorno scelto per le presunte nozze della giovane coppia.



Tra la servitù, Cristobal sceglie Teresa per il ruolo di governante lasciato vacante da donna Petra, mentre Maria prende una decisione definitiva sulla sua gravidanza.



Jacobo indaga sulle lettere inviate da Catalina e arriva a una conclusione su chi sia il vero mandante.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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