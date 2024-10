Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 5 all'11 ottobre su Rete 4, Teresa vuole rinunciare al suo abito da sposa per comprare una casa con Feliciano. Durante la battuta di caccia, Curro e Feliciano vengono gravemente feriti da un sicario. Maria, dopo essere stata licenziata, comunica a Salvador la sua intenzione di lasciare la Promessa.

Intanto, Feliciano sembra che si stia riprendendo dopo l'incidente e Romulo gli chiede di ricordare che cosa è successo durante la battuta di caccia. Curro ha perso molto sangue e necessita immediatamente di una trasfusione: Jana è l'unica compatibile e gli dona il suo sangue.

Nel frattempo, Martina rivela a Catalina di essere innamorata di Curro e, grazie al Conte Pelayo, Maria torna alla Promessa.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE