La promessa, il riassunto della settimana dal 29 aprile al 3 maggio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 29 aprile al 3 maggio su Canale 5, Gregorio, dopo aver notato in Pia un atteggiamento schivo nei suoi confronti, inizierà a cercare la bottiglia, e non trovandola deduce che lei lo abbia scoperto. Martina ormai rassegnata al suo destino di tornare a Madrid, decide di rompere la sua relazione con Curro. Ospiti dei marchesi, Fernando e Margarita non perdono occasione per criticare e sminuire. Infine chiedono a Martina, che rifiuta di tornare a Madrid, di rivelare agli zii il motivo per cui è scappata a La Promessa per metterla in imbarazzo. Petra, si vendica di Jana e convince Cruz a rispedirla dai duchi de Los Infantes. Romulo interviene appena in tempo per salvare Pia dalla furia di Gregorio e l'uomo viene subito arrestato dalla Guardia Civile. Maria confessa a Salvador che c'è stato un bacio tra lei e Lope in sua assenza. Il ragazzo non la prende affatto bene e questo conferma ulteriormente i suoi sospetti sull'amicizia con il cuoco. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

