Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Kerem Bürsin (Ates Arcali) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla Deniz) in una scena di If You Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di If You Love, disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dall'8 al 12 luglio.

If You Love, le trame della settimana dall'8 al 12 luglio

Baris e Leyla decidono di nascondere la scatola con i bozzetti rubati da Fusun nella camera di Berit. Il giorno seguente, Ates annuncia ai fratelli che lui e Leyla hanno deciso di sposarsi.

Nel frattempo, Meryem confessa a Mert di essere una truffatrice: la reazione di lui è molto negativa e ora Meryem e Leyla temono che possa rivelare tutto ad Ates.

Il signor Salih si risveglia in ospedale dopo l'incidente, e quando Leyla lo raggiunge, lui afferma di non ricordare nulla della telefonata in cui le rivelava di conoscere sua madre.

Durante il matrimonio, Ates decide di svelare in maniera totalmente inaspettata che sua moglie, Leyla, è in realtà una truffatrice.

Infine, Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare tutto, dicendo addio alla vita da truffatori.

