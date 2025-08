Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 28 luglio al 3 agosto su Rete 4, Martina cerca in Petra il supporto necessario per incastrare il conte de Ayala e smascherarlo una volta per tutte dopo l'improvvisa partenza di Margarita dalla Promessa.

Mentre Catalina e Pelayo portano avanti i preparativi delle loro nozze, Lorenzo ricatta Curro per convincerlo a sposare Julia, mentre i rapporti tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes peggiorano per le voci su Alonso e Maria Antonia. Ad aumentare la tensione sarà la scoperta che Romulo e Pia sono stati assunti propri nella residenza dei duchi. Nonostante il passaggio formale al piano nobile, Jana continua a sentirsi a disagio e per questo cerca in ogni modo di evitare qualsiasi confronto con i marchesi, restando legata alle vecchie amicizie. Tra la servitù, Maria continua a guardare con sospetto padre Samuel. La domestica lo aveva infatti pizzicato mentre rubava un crocifisso dalla residenza e cerca di fare pressioni affinché confessi il furto. Le sue sorprendenti dichiarazioni a Ricardo, però, la manderanno su tutte le furie. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

