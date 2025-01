Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio su Rete 4, Jimena viene messa alle strette e decide di commettere un gesto estremo di fronte a tutti. Catalina, delusa dalle rivelazioni di Pelayo sul traffico d'armi, decide di annullare le nozze. Pelayo, amareggiato, cerca spiegazioni ma le divergenze tra i due sembrano insormontabili. Dopo una visita a Martos, Virtudes torna alla tenuta in lacrime, incapace di raccontare cosa sia successo con il fratello Antonio. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

