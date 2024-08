La promessa, il riassunto della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 27 luglio al 2 agosto su Canale 5, Ramona sorprende Curro a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre. Gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. Durante la festa in maschera Maria Fernandez diventa la vera regina del ballo senza che nessuno sospetti la sua vera identità e, quindi, che sia una domestica. Protetti anche dai costumi e dalle maschere, Manuel e Jana danno sfogo alla loro passione, proprio come Catalina e Pelayo. Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta e si godono finalmente il loro momento. Cruz è furiosa per il comportamento di suo figlio e lo diventa ancora di più quando scopre che è stata sua cognata Margarita a spingere Manuel ad allontanarsi dalla Promessa. Alonso loda Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla Promessa. Mercedes arriva a La Promessa per difendere la figlia, Cruz finge di cadere dalle nuvole, per salvare le apparenze. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

