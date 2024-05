La promessa, il riassunto della settimana dal 27 al 31 maggio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 27 al 31 maggio su Canale 5, Don Romulo convince Pia ad andare a testimoniare contro don Gregorio e si offre di accompagnarla, con il beneplacito di Alonso. Maria conferma a Jana che Ramona è tornata in paese, mentre Petra si rivela a Cruz per aiutare suo fratello Feliciano, alla ricerca di un lavoro. Tornati da Puebla de Tera, Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto come valletto a La Promessa senza essere stati consultati. Jana viene a sapere da Jimena del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere. Poi trova Ramona in condizioni pietose e decide che la assisterà il più possibile con l'aiuto di Maria. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

