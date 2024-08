La Promessa, il riassunto della settimana dal 24 al 30 agosto

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 24 al 30 agosto su Canale 5, Manuel e Jimena sono molto innamorati, ma per prudenza decidono di rimanere distanti. Nel frattempo, Feliciano rivela a tutti che Petra è sua madre e riceve una bellissima dichiarazione d'amore da parte di Teresa. Catalina è finalmente guarita e vuole ringraziare Romulo per averle salvato la vita: gli regala una penna stilografica che apparteneva a Thomas. Infine, Manuel rinuncia al titolo di barone de Linaja per cederlo a Curro. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

