La promessa, il riassunto della settimana dal 20 al 24 maggio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 20 al 24 maggio su Canale 5, Jana incrocia Abel nel palazzo, ma non risparmia delle frasi pungenti sul loro precedente incontro. Durante la colazione, Fernando e Margarita annunciano che il figlio del duca de Carvajal y Cifuentes vuole sposare Martina e quest'ultima tenterà invano di mostrare il suo disappunto. Maria, tormentata dai suoi sentimenti, decide di rompere con Salvador per scoprire, ammettendo a denti stretti di provare qualcosa anche per Lope. Cruz, indispettita dall'atteggiamento borioso di Margarita, la quale si vanta di entrare presto nell'alta nobiltà grazie al matrimonio della figlia, decide di chiedere aiuto a Lorenzo per sabotare il matrimonio. Cruz è infatti determinata a impedire le presunte nozze tra Martina e il futuro duca de Carvajal y Cifuentes. Secondo la marchesa, qualcosa non torna, e chiede a Lorenzo di indagare al riguardo. Nel frattempo, Martina sembra non avere alcuna intenzione di sposarlo e cerca di riavvicinarsi a Curro, con il quale la situazione sembra essere molto tesa. Il ragazzo chiede consiglio a Jana, che nel frattempo ha avuto un altro scontro con Abel e la sua continua maleducazione. Nel frattempo, Romulo vede uno sconosciuto aggirarsi per il palazzo che dice di chiamarsi Feliciano e di voler vedere Petra Arcos. Si tratta infatti di suo fratello e vorrebbe fermarsi alla tenuta per qualche giorno con l'obiettivo di trovare un lavoro. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

