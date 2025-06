La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 12 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 12 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 12 giugno

Il matrimonio di Kahraman e Oylum viene interrotto dall'arrivo di alcuni poliziotti che portano via Mualla, dopo che qualcuno l'ha denunciata di aver ucciso e seppellito illegalmente Behram. Selin si sente responsabile per la morte della figlia e non riesce a lasciarla andare. Oltan e Tolga portano la bambina in ospedale e il dottore spiega che la morte è avvenuta per cause naturali.

