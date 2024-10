Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 19 al 25 ottobre su Rete 4, Jana e Maria stanno vicino a Teresa che soffre per la perdita del suo amato Feliciano. Vera ammette di essere innamorata di Lope e nel frattempo Jana continua a discutere con Manuel per colpa di Abel. Maria non vuole perdonare Jeronimo per il furto dell'orologio del Capitano.

Simona, ora che ha ritrovato sua figlia Virtudes, vorrebbe riallacciare i rapporti con l'altro figlio Antonio.

Salvador si reca dal Marchese per chiedere il permesso di sposare Maria alla Promessa.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

