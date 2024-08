La promessa, il riassunto della settimana dal 17 al 23 agosto

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 17 al 23 agosto su Canale 5, Catalina si preoccupa per le condizioni di salute di Jimena, che la minaccia alle sue spalle.

Feliciano non crede alle parole di Petra e la rifiuta come madre. Curro si rifiuta di partire per l'Inghilterra e decide di restare alla Promessa.

Manuel torna alla Promessa. Nel frattempo, Jimena avvelena Catalina con un **potente sedativo. Jana si reca nella stanza di Jimena e scopre un incendio. La marchesa vuole che Jimena torni dai duchi de Los Infantes. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda tutti i giorni alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

