La promessa, il riassunto della settimana dal 17 al 21 giugno

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 17 al 21 giugno su Canale 5, Jana e Curro parlano con Ramona di chi potrebbe essere il padre del ragazzo, ma la donna dice di non saperne nulla. Dopo il fallimento nel recupero del bambino di Pia, Abel e Jana cercano un nuovo alleato per il loro bizzarro piano di salvataggio: Manuel, che accetta senza esitazioni. Mercedes arriva alla Promessa e convince Jimena a non partire più per Madrid. Abel, Manuel e Jana riescono a far uscire il bambino dal convento di Villalquino e a riportarlo alla madre. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

