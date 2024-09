La Promessa, il riassunto della settimana dal 16 al 20 settembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 16 al 20 settembre su Canale 5, Leonor vuole partire per gli Stati Uniti, ma i Marchesi sono contrari a questa decisione. Intanto, Maria continua a pensare che Vera voglia rubarle il lavoro e Jana decide di mettere fine alla sua relazione con Manuel. Durante un evento di magia alla Promessa, Pelayo chiede a Catalina di sposarlo, ma lei rifiuta. Maria, accusata di aver rubato l'orologio del Capitano, viene licenziata. La servitù sospetta subito che Vera possa essere la ladra.

Nel frattempo, Cruz organizza con Lorenzo l'assassinio di Curro. Infine, Salvador pensa che Jeronimo possa essere coinvolto nel furto dell'orologio. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

