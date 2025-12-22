Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 15 al 21 dicembre su Rete 4, Jana viene aggredita nel cuore della notte e le conseguenze del proiettile che l'ha colpita la porteranno alla tragica morte.



La ragazza aveva continuato a indagare, con il supporto di Curro, sulla morte della madre Dolores, ricevendo versioni discordanti da Cruz e Leocadia. Jana annuncia a entrambi di volersi rivolgere alla Guardia Civile per arrivare alla verità, ma durante la notte viene ferita nella sua stanza da letto.



Il mattino seguente, Manuel torna dopo un trasferta per affari di lavoro e trova la moglie priva di coscienza ai piedi del letto. Mentre il medico tenta di salvare la vita della giovane e del bambino che porta in grembo, alla Promessa iniziano le indagini per scoprire chi ha sparato a Jana.

Quest'ultima, dopo un'iniziale ripresa che fa ben sperare, peggiora improvvisamente fino alla morte.



I principali indizi per l'omicidio portano a Cruz. Prima di essere arrestata, la marchesa chiede a Petra di assumersi la colpa di quanto accaduto, ma la domestica si rifiuta e si ribella, rivelandole tutto ciò che pensa davvero sul loro rapporto.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE