La promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 19 aprile

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 15 al 19 aprile su Canale 5, durante il brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento, Elisa dice che lascerà subito la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo e prima di andarsene bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti. Salvador reagisce male al tocco di Maria e lei si spaventa. Catalina capisce che Lorenzo ha teso loro una trappola con la clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa e lei si sente in colpa per non aver saputo evitare lo sbaglio, ma sia Romulo che Simona la consolano dicendo che agli errori si può rimediare. Intanto Gregorio ha cambiato idea sul trasferirsi in una casetta della tenuta e propone a Pia di andarsene e cambiare completamente vita. Cruz è molto infastidita dalle cure che Jana presta a Jimena, pensando che lei sia solo un'approfittatrice. Per questo, la domestica chiede a Manuel di intervenire per far capire alla Marchesa che lei sta solo facendo un favore a lui. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

