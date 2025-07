Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 14 al 20 luglio su Rete 4, il Conte de Ayala ricatta Lorenzo perché si schieri dalla sua parte. Cruz e Alonso sembrano cedere alle richieste di Manuel, che accetta con entusiasmo la proposta di un dialogo a quattro, senza sapere cosa ne penserà Jana. Davanti all'offerta dei marchesi, Jana prende tempo per riflettere, provocando la loro indignazione. Curro decide di essere finalmente onesto con Martina riguardo ai suoi sentimenti, e i due decidono di mettere fine alla loro relazione. La duchessa de Carril fa ritorno alla Promessa dopo una lunga assenza, ma le sue spiegazioni riguardo ai motivi che l'hanno portata a rimanere lontana non sembrano del tutto convincenti. La donna, infatti, si è vista costretta a scendere a patti con Lorenzo affinché lui non rivelasse la verità sull'identità di Vera. Il marchese ribadisce a don Romulo di non poter riassumere donna Pia, e il maggiordomo presenta le sue dimissioni. Inaspettatamente, José Juan, fratello di Paco che aveva combattuto in guerra con Manuel e Curro, si presenta alla Promessa. Pelayo confessa a Catalina di averla aiutata ad affrontare il viaggio per andare a trovare Rómulo in cella, con l'intenzione di farle perdere il figlio. E questa rivelazione apre una nuova crisi trai due. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

