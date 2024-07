La promessa, il riassunto della settimana dal 13 al 19 luglio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 13 al 19 luglio su Canale 5, Petra torna alla tenuta dopo il patto tra Pia e Cruz. Manuel chiede a Cruz spiegazioni sul perché il suo ventaglio fosse a casa di Ramona, la quale tergiversa dicendo di esserla andata a trovare durante una passeggiata, e di averlo lasciato lì. Tutti a La Promessa piangono la perdita del futuro erede del marchesato, tranne Jimena, che fatica a nascondere il suo sollievo per la fine della farsa. Cruz inizia a sospettare che Jimena non abbia abortito veramente e chiede a Petra di tenerla d'occhio. Anche Jana non riesce a darsi pace per aver visto Jimena sorridere dopo l'aborto, mentre abbracciava Manuel. Candela mente a Carlos dicendogli che le piace sua figlia. In realtà non la sopporta, ma è disposta a fare uno sforzo per andarci d'accordo visto l'amore che prova per il maestro e visto l'imminente matrimonio. Manuel si rifugia nell'hangar e convoca Romulo per chiedergli se tra Cruz e Ramona ci fosse un legame: il maggiordomo gli dice che la donna era amica di una vecchia cameriera, Dolores, molto vicina alla prima marchesa. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

