Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'11 al 17 gennaio su Rete 4, Pelayo scopre che Lorenzo ha ingaggiato il signor Bernal per far fare brutta figura a Catalina e impossessarsi dell'attività delle marmellate. Alonso riferisce a Cruz del litigio con il conte de Ayala, e le riferisce che non intende lasciare la tenuta in quanto ospite di Margarita. Diego continua a stare male, e Jana dice a Pia di non portarlo via dalla tenuta, consigliandole alcuni rimedi per la tosse e la febbre. Ayala e Margarita dichiarano di amarsi davanti ai marchesi e a Martina. Blanca incoraggia Manuel a prendere in mano la sua vita e non farsi condizionare dalla madre. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

