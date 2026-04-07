Xavi Lock (Curro De La Mata) e Maria Castro (Pia Adarre) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 8 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 aprile

Nella puntata di mercoledì 8 aprile, viene trovato un sonagliolo di Andres nella stanza di Eugenia; un fatto che lascia tutti sbigottiti.

Maria sospetta che ci sia Petra dietro l'ammonizione del vescovato ricevuta da Samuel: la donna è convinta che Petra abbia svelato che il matrimonio da lui celebrato fosse non canonico.

Adriano ha uno scontro acceso con Lisandro e denigra le sue umili origini.



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