ANTICIPAZIONI
05 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 6 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 6 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Eva Martín (Cruz Ezquerdo) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa
Scopriamo cosa succederà sabato 6 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 6 settembre, Catalina dice ad Alonso che Pelayo non è il padre del suo bambino ma Alonso non le crede. Catalina si rifiuta di rivelare chi sia. Jana ha un diverbio con Cruz e lo racconta a Manuel.

