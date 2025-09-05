Eva Martín (Cruz Ezquerdo) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 6 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 settembre

Nella puntata di sabato 6 settembre, Catalina dice ad Alonso che Pelayo non è il padre del suo bambino ma Alonso non le crede. Catalina si rifiuta di rivelare chi sia. Jana ha un diverbio con Cruz e lo racconta a Manuel.

