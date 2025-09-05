Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
05 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 6 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Hira in una scena di Forbidden Fruit 2
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 6 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 settembre

Zeynep e Alihan sono ormai tornati insieme, ma la notizia provoca la reazione furiosa di Hira, che affronta pubblicamente Zeynep.

Cem, consapevole che la sua storia con Zeynep non ha futuro, decide di chiudere con il passato. Il desiderio di ricominciare altrove diventa per lui l’unica strada possibile.

