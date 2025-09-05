Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 6 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 6 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 settembre
Zeynep e Alihan sono ormai tornati insieme, ma la notizia provoca la reazione furiosa di Hira, che affronta pubblicamente Zeynep.
Cem, consapevole che la sua storia con Zeynep non ha futuro, decide di chiudere con il passato. Il desiderio di ricominciare altrove diventa per lui l’unica strada possibile.
