La forza di una donna, le anticipazioni dell'8 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 5 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 8 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, dopo l’operazione, Enver chiede a Hatice di collaborare con Bahar, Ceyda e Yeliz per completare l’ordine di camicie.
La forza di una donna: cosa succede l'8 settembre
Alp decide di recarsi in ospedale per incontrare Enver. Nel parcheggio, però, viene riconosciuto da Doruk, rischiando così di essere scoperto.
Nel frattempo, Münir cerca di impedire che la verità venga alla luce. Tenta infatti di assassinare Enver per evitare che parli con Alp.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
