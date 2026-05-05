Scopriamo cosa succederà mercoledì 6 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 6 maggio, Esmeralda rivela a Curro il suo oscuro passato nella gioielleria Llop.
Esmeralda riferisce anche la presenza di un quaderno dalla copertina dorata contenente i nomi dei mandanti dei crimini che lo aiuterebbero a trovare l'assassino di Jana.
Tuttavia, durante l'indagine scoprono che il padre di Vera potrebbe avere a che fare con quell'attività. Samuel, che ora si dedica ad aiutare con i lavori di palazzo, dice a Leocadia di aver trovato Petra e le chiede di riassumerla.