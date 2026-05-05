La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 6 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yigit decide di trasferirsi in Svizzera per continuare i suoi studi, convinto che un cambiamento del genere possa fargli bene in questo momento della sua vita.
Nel frattempo Halit da' di nuovo in escandescenze contro Yildiz.