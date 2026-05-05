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Forbidden Fruit

SERIE TV05 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 6 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 6 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 6 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 6 maggio

Yigit decide di trasferirsi in Svizzera per continuare i suoi studi, convinto che un cambiamento del genere possa fargli bene in questo momento della sua vita.

Nel frattempo Halit da' di nuovo in escandescenze contro Yildiz.

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