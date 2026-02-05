Catalogo
ANTICIPAZIONI05 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 6 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Marga Martinez (Petra) in una scena de La PromessaMarga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 6 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 febbraio

Nella puntata di venerdì 6 febbraio, Lope impedisce a Maria Fernandez di presentare la sua lettera di dimissioni. Candela rimprovera Antonio per l'atteggiamento che ha verso sua madre e lui lascia il palazzo senza dire nulla a nessuno. Pia decide di compiere un gesto che potrebbe metterla in grave pericolo se venisse scoperta.

