Scopriamo cosa succederà venerdì 6 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 6 febbraio, Lope impedisce a Maria Fernandez di presentare la sua lettera di dimissioni. Candela rimprovera Antonio per l'atteggiamento che ha verso sua madre e lui lascia il palazzo senza dire nulla a nessuno. Pia decide di compiere un gesto che potrebbe metterla in grave pericolo se venisse scoperta.