SERIE TV05 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 6 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 6 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sirin in una scena de La forza di una donna 3Sirin in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di venerdì 6 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice muore.

La forza di una donna 3: cosa succede il 6 febbraio

Nonostante gli sforzi di medici e infermieri, Hatice non sopravvive e alla notizia della sua morte, Sirin aggredisce Arif accusandolo di essere il responsabile della morte di sua madre.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

