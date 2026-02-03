Catalogo
ANTICIPAZIONI03 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 4 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 4 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La PromessaArturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 4 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 4 febbraio

Nella puntata di mercoledì 4 febbraio, Pedro ha accettato che Manuel costruisca il motore del suo aeroplano a La Promessa.

Anche Alonso e Martina accolgono con gioia la notizia, ma la ragazza è turbata da altri pensieri, soprattutto per il litigio con Abel a causa di una telefonata sospetta.

